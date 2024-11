Vagnozzi e Cahill studiano Zverev e Alcaraz, possibili avversari di Sinner

Nella combattuta sfida tra Alcaraz e Zverev, c'erano due spettatori particolari: Simone Vagnozzi e Darren Cahill, gli allenatori di Jannik Sinner. Non erano in tribuna solo per godersi lo spettacolo: Zverev e Alcaraz erano possibili avversari di Sinner alle semifinali delle ATP Finals. Ma la sconfitta è costata l'eliminazione allo spagnolo, quindi Jannik potrà al massimo incontrare Zverev in finale, mentre in semifinale sfiderà uno tra Ruud e Rublev. Sinner si è qualificato come primo del gruppo Nastase, quindi affronterà il secondo classificato del gruppo Newcombe. Vagnozzi e Cahill hanno comunque pensato bene di analizzare da vicino i due possibili avversari più pericolosi per Sinner verso la vittoria finale.