Sinner, così ha preparato la semifinale: l'allenamento e la cena con la famiglia sempre accanto

Un’attesa incredibile. A Torino l’atmosfera è sempre più frizzante. La Sinner mania ormai è inarrestabile. Jannik ha passato tutta la giornata insieme con la sua famiglia. Nel pomeriggio si è allenato sui campi del Circolo della Stampa di Torino. La tribuna era strapiena, per vederlo il biglietto costava 35 euro. Sinner ha palleggiato con Juan Carlos Prado Angelo, 19enne boliviano numero 328 del mondo, sotto lo sguardo attento di Vagnozzi e Cahill. Nella parte opposta della tribuna occupata dai tifosi, c'era tutta la sua famiglia. Mentre era in campo, il numero uno al mondo ha saputo che non avrebbe sfidato Alcaraz: lo spagnolo, unico in grado di batterlo per tre volte quest’anno, era appena stato eliminato da Zverev. Due ore di spettacolo, in cui Sinner oltre a provare tutti i colpi, nelle pause e alla fine ha mostrato ancora una volta le sue abilità anche con i piedi, palleggiando con la pallina da tennis.

La cena con la famiglia e il suo team

Per tutta la giornata il numero uno al mondo ha aspettato di sapere con chi avrebbe giocato il penultimo atto del torneo. Alle 21.15 circa è arrivato il verdetto: è Ruud il suo avversario. A cena Sinner si è rilassato nella lounge superiore dell'Inalpi Arena insieme con la famiglia al completo e il suo team. In tuta blu, Jannik aveva mamma Siglinde al suo fianco, e vicino papà Hanspeter con una felpa blu simile alla sua. Sotto, tanti fan in ammirazione. Un pasto leggero e poi intorno alle 20:30 sono andati via tutti. Riposo e concentrazione massima: il bello sta per arrivare.