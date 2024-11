Diretta Sinner conferenza stampa Atp Finals dopo il trionfo con Fritz: reazioni e dichiarazioni LIVE

Inviato a Torino - Sinner fa impazzire Torino . Vince il suo primo trofeo in Italia, le Atp Finals battendo Fritz 6-4 6-4, esattamente come ai gironi. Ancora una volta non c'è rivincita per l'americano dopo la sconfitta in finale agli US Open e quella doppia alle Finals. Sinner ha trionfato senza concedere nemmeno un set agli avversari, un altro record: c'è riuscito Ivan Lendl nel 1986 e poi nessun altro. Numeri che non sono normali nemmeno per lui. Torino e tutta Italia è ai suoi piedi. Dalle emozioni vissute con la famiglia, l'abbraccio con il papà e le lacrime della mamma, al futuro, al caso doping che gli ha tolto il sonno. Sinner ha parlato di tutto e non è stato per niente banale, come al solito.

22:09

Sinner: "Non vedo l'ora di ricominciare"

"Titolo speciale, emozione speciale perché l'ho vinto in Italia. Anche quando le cose non vanno benissimo sento tantissimo calore ed è per questo che ringrazio tutti i tifosi italiani. Io ho ancora dei margini di crescita visto che ho solo 23 anni, è normale perché nessuno di noi è perfetto. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare per diventare un giocatore ancora migliore. Questo è l'unico modo per tenere la posizione di numero uno al mondo". Sono le parole di Jannik Sinner in collegamento telefonico con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

21:59

Sinner, l'applauso della sala stampa

Sinner è entrato in sala stampa e si è seduto accanto alla coppa delle Finals: subito è scattata la standing ovation per il numero uno al mondo, che ha ringraziato. Un lungo applauso prima di iniziare la conferenza.

21:48

Sinner: "Fiero di essere italiano, il pubblico mi ha aiutato tanto"

“Sarà un anno complicato, diverso, ma non sono preoccupato. Se sento l’affetto di tutta Italia? Sì è un momento speciale quando entro in campo, c’è tensione è normale, ci sono dei dubbi, però il pubblico a me mi ha dato veramente tanto, soprattutto quando le cose non stavano andando bene. Sono fiero di essere italiano, e di far parte di certi successi. Abbiamo tanti giocatori nei primi 100 e mi fa piacere far parte di tutto questo”.

21:46

Sinner: "Vicenda doping? Sono tranquillo, il mio team mi ha aiutato"

La possibile squalifica e il futuro? “Non mi preoccupa, siamo usciti tre volte in modo positivo da questa vicenda e sono molto confidente che andrà così anche adesso. Cerco sempre di capire cosa ho sbagliato o cosa potevo far meglio. Non c’era altro verso di far meglio, ho preso il mio team e ho detto facciamo del nostro meglio. Il mio team mi ha aiutato perché ho passato notti in cui non dormivo bene. Serve anche il team che è molto forte, io ho avuto la fortuna di avere Vagnozzi e Cahill e grazie a questo abbiamo continuato a lavorare tutti i giorni come se non ci fosse un domani e ci siamo anche migliorati in questo periodo”

21:39

Sinner: "Io miglior italiano della storia? Non sono d'accordo"

“Miglior sportivo della storia in Italia? Non sono d’accordo, perché ho 23 anni, non possiamo fare paragoni con altri sportivi che hanno fatto cose incredibili. Io ho fatto una stagione importante, c’è da vedere come va tutta la carriera”

21:37

Sinner: "Le lacrime di mia mamma? La famiglia la cosa più bella"

“Le lacrime di mia mamma? Un genitore e le persone che ti stanno vicino vengono prima di tutto il resto, sono contento della coppa, ma è ancora più bello vedere la famiglia qui con me, solo loro sanno i sacrifici che abbiamo fatto. Non solo la lacrima di mamma, ma tutto questo di condividere questi momenti con la famiglia è la cosa più bella di tutto il resto”.

21:35

Sinner: "Stupito da me stesso? Sì, come ieri"

“Come difenderò lo slam nel 2025? Essendo me stesso come giocatore, con una buona connessione con il mio staff. Ho sempre detto che il tennis è imprevedibile. Se mi sorprendo ancora dopo la prestazione di oggi? E’ la stessa risposta di ieri, possono succedere tante cose in una partita del genere devi sempre stare al massimo, la partita può scivolare via in ogni momento, ma nella mia testa sapevo che era una partita molto complicata oggi, Fritz ha giocato molto bene, sapevo che dovevo giocare al massimo e fortunatamente ci sono riuscito. L’anno scorso ero sfavorito contro Novak, oggi penso di aver gestito bene i punti molto importanti. Quanto sono felice? Molto molto felice. Parlando del tennis e di quello che ho espresso in questa settimana, sono molto felice. Ho sempre detto che sono arrivato presto per prepararlo nel migliore dei modi”.

21:28

Sinner: "L'anno prossimo? Non ho posto obiettivi, migliorare sempre"

"Il mio obiettivo era capire dove posso arrivare. Sarà lo stesso il prossimo anno, faremo tutto quello che possiamo con lo stesso approccio. Sono molto felice dei miei progressi, e di questa vittoria, perché è un modo fantastico per chiudere una grande stagione, non ho messo obiettivi per il futuro. Sono molto felice".

21:18

Vagnozzi: "Una squalifica di Sinner? Non ci abbiamo pensato, non la merita"

“Onestamente non ci abbiamo pensato e non voglio nemmeno pensare, penso non meriti nessuna squalifica, non ha fatto niente di male nessun errore per meritare la squalifica. Un’ipotesi che non abbiamo ancora preso in considerazione. Finché abbiamo la possibilità di giocare pensiamo al prossimo torneo, ora ci sarà Malaga, poi dovremo ricaricare le pile”

21:16

Vagnozzi: "Ecco in cosa Sinner è eccezionale"

“La sorpresa è venire qua in casa con tutti gli occhi addosso e giocare cinque partite di questo livello qui. Non sai mai come possa reagire, invece ha sempre avuto un livello ottimo. Altri miglioramenti? Man mano che andiamo avanti ci sono sempre più piccoli dettagli che si possono migliorare. Tatticamente sta capendo molto bene il gioco rispetto a un paio di anni fa. Secondo me inizia a essere un grandissimo colpitole, ma è anche molto preparato tecnicamente. L’eccezionalità di Sinner è quello che voi non vedete, come va in campo tutti i giorni, come facciamo riscaldamento, come sta attento a quello che gli diciamo, lui non vuole avere rimorsi, non si accontenta mai, è sempre sul pezzo. Non è facile trovare ragazzi così”

21:11

Vagnozzi: "Oggi ero tranquillo"

“Jannik non è un giocatore cui dire tante parole durante il gioco, ne servono poche. Oggi ero tranquillo perché l’ho visto in questa settimana, e oggi in allenamento, ero sicuro che avrebbe fatto un bel match. Taylor ha giocato molto forte, ma ero sicuro che avrebbe avuto tante chance di vincere questa finale”.

21:09

Vagnozzi: "Contenti di tutti i progressi fatti"

“Siamo contenti di tutto quello che abbiamo raggiunto quest’anno, due slam, la prima vittoria in Italia. Avremmo firmato per questo di sicuro. Il lavoro del coach è capire anche cosa si può migliorare. Se lui si fida di te ti dà tutto, abbiamo cambiato tante cose e siamo contenti di tutti i progressi fatti, con Cahill e con tutto il team”.

21:07

Vagnozzi: "I due nuovi membri del team hanno una grande esperienza"

“Non è una situazione usuale, ma nel tennis impariamo ad adattarci, abbiamo preso due persone con una grande esperienza, hanno lavorato con Djokovic, il metodo è differente, ma passo dopo passo, abbiamo trovato un buon metodo con loro e i risultati stanno andando bene. Il loro lavoro sarà molto importante durante la preseason”.

21:04

Prima di Sinner, parla il coach Vagnozzi

La conferenza di Jannik è fissata per le 21.30, intanto parla il coach Simone Vagnozzi: "Sicuramente è una delle più belle vittorie di Sinner, perché è in Italia, è una vittoria speciale, come uno Slam".

20:52

Le Finals in Italia fino al 2030, sede da stabilire

In una nota ufficiale l'Atp ha fatto sapere che la sede delle Atp Finals, che si giocheranno in Italia anche dal 2026 al 2030, è ancora da stabilire. "Le opzioni di sede per il periodo successivo al 2025 sono in fase di valutazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito".

20:38

Fritz: "Andrò a giocare la Davis, domani ho l'allenamento"

“Andrò a giocare nella Davis Cup e domani ho l’allenamento. Farò del mio meglio per la squadra. Lo stesso che ho detto dopo il primo match, sta giocando estremamente bene adesso. E’ positivo giocare con uno che sta giocando meglio di te, così puoi vedere in cosa devi migliorare”

20:35

Taylor Fritz: "Io mi sento bene ma Sinner è molto aggressivo"

"E' stata una settimana molto buona, mi sentivo bene. Devo essere più esplosivo, come primo passo, giocarmi meglio le chance sui break. Sinner sta giocando in modo meraviglioso, dal fondo, il servizio, è molto aggressivo"

20:28

Taylor Fritz in conferenza, annunciato alle 20:30

A breve inizierà la conferenza di Taylor Fritz, poi toccherà a Sinner

20:24

Sinner vince le Finals senza perdere un set, come Ivan Lendl nel 1986

Solo Ivan Lendl nel 1986 era riuscito a vincere le Finals senza perdere un set.

20:00

Sinner: "Ringrazio tutti, è bellissimo"

"Grazie mille, buonasera a tutti. Taylor prima di tutto mi congratulo con te, bellissima settimana, stai lavorando duro con il tuo team. Poi voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni e mi conoscono meglio di tutti. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sappiamo che non smetterà mai, non c'è posto più bello che finire la stagione Atp qui. Grazie! Sono contento che restermo qui altri cinque anni. Dall'anno scorso a quest'anno l'emozione è un po' diversa. Ultimissima cosa il pubblico: è stato incredibile. Hanno iniziato a tifarmi una settimana prima dell'esordio".

19:55

Fritz si emoziona, standing ovation del pubblico a Torino

Fritz applaudito a lungo, sorride. Il pubblico di Torino tributa una standing ovation all’americano: “Voglio congratularmi con Sinner e il suo team perché gioca veramente un tennis incredibile. Grazie a chi mi segue da vicino per tutto l’anno con grande passione e dedizione, senza di voi non potrei farlo. Voglio ringraziare il pubblico, mi sono sentito amato durante tutta la settimana. Anche se ho giocato due volte contro Jannik e voi tifate per lui mi sono sentito amato”.

19:52

Sinner: "Un momento speciale per me"

"E' un momento speciale, per vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano". Sono le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo alle Atp Finals di Torino

19:49

Andrea Gaudenzi, presidente Atp: "Le Finals in Italia per altri 5 anni"

“Voglio ringraziare i giocatori per lo spettacolo. Devo annunciare che le Finals resteranno in Italia per altri cinque anni! (dal 2026 al 2030, ndr)”

19:47

Il messaggio di Sinner sulla telecamera

"Grazie" con un cuore disegnato: questo il messaggio scritto da Sinner con il pennarello sulla telecamera dopo la vittoria con Fritz.

19:44

Tra poco andrà in scena la premiazione

Il palazzetto è letteralmente impazzito per Sinner, in attesa della premiazione che avverrà a breve. Jannik l'anno scorso ha perso in finale con Djokovic, ora è arrivato il trionfo cui teneva tantissimo.

Torino - Inalpi Arena