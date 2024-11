Vagnozzi: "Sinner non merita la squalifica per doping, lo abbiamo aiutato così"

INVIATO A TORINO - Nella conferenza stampa dopo la finale vinta da Sinner contro Fritz, il suo coach Vagnozzi ha parlato anche del caso doping, e dell'ipotesi di uno stop forzato in caso di squalifica: “Onestamente non ci abbiamo pensato - le sue parole - e non voglio nemmeno pensare, penso non meriti nessuna squalifica, non ha fatto niente di male nessun errore per meritare la squalifica. Un’ipotesi che non abbiamo ancora preso in considerazione. Finché abbiamo la possibilità di giocare pensiamo al prossimo torneo, ora ci sarà Malaga, poi dovremo ricaricare le pile”.