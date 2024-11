Piqué senza freni: "Ecco perché Sinner mi ricorda tanto Djokovic"

È stata ufficialmente annunciata la Kings League Italia , che vede tra le squadre anche una formata da Fedez e Moggi . Arriva così anche in Italia il torneo ideato da Gerard Piqué , che per l'occasione era presente all'evento di presentazione. Tra le domande rivolte all'ex difensore anche una sul tennis, con l'elogio a Sinner .

Piqué: "Sinner mi ricorda Djokovic da giovane"

"Sinner-Alcaraz può essere la nuova rivalità del tennis dopo quella tra Nole, Nadal e Federer - le parole di Piqué -. Jannik e Carlos sono già a un altro livello. Sinner mi ricorda Djokovic da giovane per mentalità, per quanto è forte e per come gioca. La sua vittoria alle Finals è stata una grande notizia per gli italiani anche perché si giocava qui a Torino e vedremo come andrà questa rivalità nei prossimi anni".