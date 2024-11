Anna Kalinskaya, troppe domande su Sinner: la scelta su Instagram e le foto a Miami

Sui media di tutto il mondo, anche testate piuttosto autorevoli, si parla della crisi, vera o presunta, tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Non ce ne voglia la campionessa russa, ma è chiaro che la vita privata del numero uno al mondo, per quanto riservatissimo, fa gola. E allora gossip, su gossip, su gossip. La sensazione è che mentre lui, però, sia concentrato solo sul tennis - ha vinto le Finals, ora è a Malaga per la Coppa Davis - le un po' si diverta ad alimentare la questione. In questi giorni si trova a Miami, segue Sinner su Instagram e poi no, mette "like" che poi toglie a chi le fa notare di non essere una priorità per Jannik e visto che sul suo profilo ci sono solo domande d'amore chiude la possibilità di scriverle nei messaggi privati.