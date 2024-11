Bertolucci e la frecciata a Panatta: "Sinner sulla luna, tu a Coccia di morto"

Bertolucci e Panatta, il botta e risposta

Panatta insiste e provoca: "Ha avuto una sorpresa, fatto qualcosa che non facevi da tempo?". Bertolucci sta al gioco: "No no, sono solo contento per la vittoria di Sinner". Panatta allora cambia argomento: "Visto che siamo vicini di cabina quando facciamo le telecronache (Adriano in Rai, Paolo a Sky, ndr) ti pregherei di abbassare i toni, non ti sai trattenere?". L'amico risponde a tono: "Hai ragione, non ho la tua finezza e la tua proprietà di linguaggio".