Kyrgios senza pace: l'attacco a Sinner sul doping stavolta è assurdo

Non se ne fa una ragione. Nuovo attacco di Nick Kyrgios a Jannik Sinner. Il tennista australiano torna a giocare , risponde alle domande dei follower e poi pubblica un video in cui si fa massaggiare il polso. Evidente il riferimento a Sinner nel commento: "Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile". A corredo l'emoticon di una risata. Chiarissimo cosa intendesse dire.

Kyrgios, perché ce l'ha tanto con Sinner

Sinner è finito sulla bocca e soprattutto sulla tastiera del telefono del controverso tennista dal giorno in cui è arrivata l'assoluzione da parte dell'Itia per il caso della positività al Clostebol. Non solo: Kyrgios in passato ha avuto una storia anche con Anna Kalinskaya che poi si è fidanzata con Sinner. Motivo in più, da parte sua, per gettare benzina sul fuoco.