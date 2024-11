Il direttore della Coppa Davis su Sinner: “Fuori da ogni logica…”

«Rafa è un ragazzo speciale. Purtroppo la scelta del ritiro è stata in parte forzata. Quest’anno avrebbe voluto vivere una stagione intera, ma i piani non sono andati come sperava. Dopo l’Olimpiade si è preso del tempo per riflettere e ha scelto la Davis come il palcoscenico perfetto per dire addio al tennis giocato». Da un uomo di successo a un altro, le parole di Feliciano Lopez sull’amico Rafael Nadal. Il direttore della Coppa Davis fuori dal campo ha saputo reinventarsi con eleganza dopo un’ottima carriera. Da giocatore il best ranking di numero 12 ATP, la vittoria di 5 insalatiere e anche 4 successi negli scontri diretti con Nadal. L’addio ufficiale di Nadal sarà venerdì, con una cerimonia che si preannuncia memorabile: attesi Djokovic, Murray, tante celebrità spagnole e, soprattutto, un nutrito gruppo di amici del 22 volte campione Slam. Ma a Malaga, questa settimana di Davis non sarà solo nostalgia: c’è la caccia all’Insalatiera dell’Italia e l’ultima edizione del contestato format attuale, con i gironi a settembre e la Final Eight a novembre. Dal 2025 ci sarà un ritorno parziale alla tradizione: due turni classici seguiti dal gran finale tra le migliori otto