Sinner e Anna Kalinskaya, nuovo indizio sulla crisi. E lei a Miami...

Un nuovo indizio confermerebbe la crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya . Mentre il campione azzurro trionfava alle Nitto Atp Finals, la tennista russa si rilassava a Miami, postando delle immagini che la ritraevano in completo relax , lontano dal suo (ex?) fidanzato.

Sinner smette di seguire Anna Kalinskaya sui social

Anna aveva smesso di seguire Jannik sui social network da giorni. Ora anche il numero uno del mondo, ha fatto lo stesso, togliendo il like dalla pagina Instagram della tennista russa. I due sono sempre più lontani: Sinner è sbarcato in Spagna per difendere la Coppa Davis con gli altri componenti della Nazionale azzurra, mentre Anna Kalinskaya, ha iniziato ad allenarsi a Miami.