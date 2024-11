Sinner scaramantico: il look per la Coppa Davis fa impazzire i social

Di scaramanzia aveva appena parlato Roger Federer, nella lunga lettera dedicata a Rafael Nadal . Le scelte legate alla superstizione possono dirsi un'abitudine di certi numeri uno, a vedere l'abbigliamento con cui Jannik Sinner si è presentato a Malaga . Al suo arrivo nella sede delle finali di Coppa Davis , infatti, l'altoatesino indossava una felpa verde, che i più attenti hanno riconosciuto come quella già portata da Jannik proprio un anno fa , sempre a Malaga nel novembre del 2023.

Le reazioni social

"Semplicemente la cosa più italiana che potesse fare", ha scritto un utente su "X" per commentare la scelta scaramantica di Sinner, che alcuni mesi fa a Sky Sport aveva già svelato alcuni gesti di routine in campo: "Sulla riga di fondo passo sopra col piede destro - le sue parole -. Oppure quando vado per servire, primo servizio faccio 7 rimbalzi, nel secondo 5".