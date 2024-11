Anna Kalinskaya, il silenzio su Sinner e la storia con i fiori: cosa sta succedendo

Continua il mistero sulla relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I due tennisti non si mostrano insieme da qualche tempo e sono più lontani che mai. Lei non si è neppure presentata alle ATP FInals dove, invece, è comparsa a gran sorpresa Maria Braccini, ex fidanzata storica del campione altoatesino. Per alcuni una presenza tutt'altro che casuale e che potrebbe in qualche modo avere a che fare con la crisi tra Sinner e Anna.