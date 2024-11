Sinner, con Berrettini altra gag in diretta: tiene il microfono e dice: "Dormivo..."

In attesa di essere protagonisti, stasera, della semifinale di Coppa Davis, Jannik Sinner e Matteo Berrettini continuano ad essere protagonisti davanti alle telecamere. I loro siparietti in diretta ormai fanno impazzire tutti come si vede nel video di SuperTennis in cui il numero uno al mondo tiene in mano il microfono per se stesso e per il compagno. Un po' come fosse una racchetta.