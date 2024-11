Berrettini soffre in campo, la reazione di Jannik fa impazzire i social

MALAGA (SPAGNA) - Primo set tiratissimo quello tra Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis, prima sfida di singolare nella semifinale della Coppa Davis. L'australiano sta mettendo in difficoltà il tennista romano che non è riuscito a sfruttare il break sul 6-5, facendosi raggiungere dal classe 1996 di Adelaide che la spunta nel primo set al tie-break. La squadra azzurra sta sostenendo in tutti i modi Matteo, in particolare Jannik Sinner che non ha alcuna intenzione di lasciare solo il suo amico e compagno di nazionale in un momento così delicato.