Sinner diretta Coppa Davis Italia in finale: conferenza stampa e dichiarazioni LIVE

Sinner completa il lavoro iniziato da Berrettini battendo De Minaur 6-3 6-4 in un'ora e 28'. Nessuna sorpresa, tutto come previsto. Con questo Jannik in squadra gli azzurri hanno sempre un punto in tasca. E così l'Italia si prende le finali con l'Olanda evitando anche di giocare il temibilissimo doppio contro gli specialisti australiani. Si chiude sulle note di "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, in un palazzetto tutto azzurro a Malaga. Il numero uno al mondo ha battuto l'australiano per la nona volta in nove incontri.

18:41

Volandri: "Sinner-Berrettini? Ci abbiamo lavorato tantissimo"

"Sinner non è scontato che ogni volta che va in campo distrugga il suo avversario. Musetti si è allenato, ha recuperato e sta bene, i doppi sono carichi. Abbiamo più di una opzione". A proposito della coppia Sinner-Berrettini Volandri ha sottolineato che "ci abbiamo lavorato tantissimo, anche negli anni scorsi, sono due ragazzi importanti come tutto il resto del gruppo. Loro si trovano bene e si rispettano, è importante averli qui. Ma un pensiero va anche a chi ci ha portato a Malaga, a Cobolli e Arnaldi, senza di loro oggi non parleremmo di una finale".

18:33

Volandri: "Berrettini e Sinner un livello incredibile"

"Matteo e Jannik hanno espresso un livello di tennis incredibile, ma abbiamo ancora uno step da fare", ha detto il capitano Filippo Volandri al termine del match. "Non sono scontati i gironi, non sono scontati i quarti e lo avete visto con la Spagna e gli Stati Uniti. Arrivare in finale è importante per noi, vuol dire aver lavorato bene - ha aggiunto poi Volandri ai microfoni di Sky Sport -. Sinner ora deve riposare, viene da una stagione lunga e importantissima, dobbiamo raccogliere le energie perché abbiamo un giorno in meno per riposare rispetto all'Olanda. Berrettini oggi ha giocato una partita lunga, la sua reazione nel secondo set è stata importantissima".

18:16

Sinner: "Berrettini ci ha dato una mano importante"

"È sempre dura, non c'è nulla di scontato - le parole di Sinner alla fine del match con De Minaur - . Matteo oggi ha dato una mano importante vincendo il suo singolare, sia per la sua fiducia sia per quella di tutta la squadra. Sono contento di giocare in questo modo, in una situazione non semplice, mi alleno per questi momenti. Siamo tutti contenti di essere di nuovo in finale di Coppa Davis. Non ci siamo solo io o Berrettini, c'è tutta una squadra, c'è il doppio, c'è Musetti che ha fatto una stagione importante: qualche volta le giornate storte possono capitare. Noi diamo sempre il 100% e il resto delle cose non si posso controllare. L'Olanda ha tante ottime scelte a disposizione, il doppio è ottimo. Koolhof ha giocato uno dei miglior doppi che abbia mai visto contro la Spagna, per lui sarebbe l'ultima partita quindi sarà molto carico. Noi cerchiamo di finir la stagione in maniera super positiva, altrimenti finiremo con un'altra finale importante, in una competizione che piace a tutti molto, soprattutto agli italiani: sentiamo sempre molto affetto".

18:01

Jannik non riesce a parlare, il coro "Sinner, Sinner è assordante"

Come è successo alle Finals a Torino, Sinner non riesce a fare l'intervista post partita, il coro Sinner, Sinner è assordante: "E' stato un match difficile è stato contento, Berrettini ha fatto un match bellissimo, sono contento".

Malaga