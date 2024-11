Il capitano dell'Olanda e l'unico modo per battere Sinner: "Avvelenargli il cibo"

L'Olanda si prepara ad affrontare l'Italia nella finale di Coppa Davis. I Paesi Bassi, dopo i successi su Spagna e Germania, se la vedranno con i campioni in carica che inseguono il bis trascinati da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, vincitori dei rispettivi singolari in semifinale con l'Australia. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, il capitano olandese Paul Haarhuis ha scherzato sulle difficoltà di affrontare, tra gli altri, il numero uno del mondo: "L'Italia è campione in carica ed ha Jannik Sinner, penso che dovremmo proprio avvelenare il loro cibo", le sue parole.