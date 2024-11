Camporese rivela: "Sinner? Arriva la squalifica per il caso doping"

Il verdetto non è ancora arrivato, ma sul caso Sinner-doping c'è già chi si è fatto un'idea: "Le voci dicono purtroppo che ci sarà una pena, anche se non si sa di quanto ma ci sarà". A parlare è Omar Camporese, ex tennista intervistato da "Mow Magazine", che si è espresso così sulla questione: "E' allucinante, è stata solo sfortuna. So che la Wada è molto arrabbiata per quello che è successo in passato, per le questioni del doping delle cinesi, dei ciclisti che avevano fatto abuso di sostanze dopanti in cui loro si sono sentiti presi in giro e ora sono incazzati. Per cui alla prima gliela vogliono far pagare e purtroppo è capitato proprio Sinner".