Anna Kalinskaya, nuovo indizio social sulla crisi con Sinner: Jannik vince la Davis e lei...

L'Italia è, ancora una volta, campione del mondo nel tennis. Gli azzurri trionfano in Coppa Davis per il secondo anno consecutivo: decisivo il punto conquistato dal numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner, che ha battuto in due l'olandese Tallon Griekspoor. Un trionfo che mette un attimo da parte i frequenti rumors sulla sua vita sentimentale dell'altoatesino. Da settimane infatti si rincorrono le voci sulla presunta crisi con la fidanzata, la collega Anna Kalinskaya, finora mai commentate da nessuno dei due protagonisti. Sui social però la tennista russa è uscita allo scoperto pubblicando una storia Instagram a dir poco enigmatica.