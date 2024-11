Sinner, il bellissimo gesto con gli olandesi durante la festa per la Davis

Malaga - C'è un gesto che probabilmente è passato inosservato nella bolgia dei festeggiamenti per la seconda Coppa Davis consecutiva dell'Italia, la terza della storia in nove finali. Sinner aveva appena messo a segno il punto decisivo, facendo esplodere il palazzetto, e venendo sommerso dall'abbraccio della squadra, Berrettini in primis. Volandri lo ha letteralmente alzato verso il cielo. Jannik però, ha abbandonato per un attimo la festa della sua squadra, per andare a complimentarsi e a stringere la mano a tutta la compagine olandese, uno a uno. A gesti del genere Sinner ormai ci ha abituato, ma non smette mai di farci capire quanto è un campione anche dentro.