Sinner e Berrettini, lo show in conferenza stampa tra gag e risate

Ormai sono una coppia inseparabile: i “Sinnettini” danno spettacolo in campo e fuori. Lo show di Sinner e Berrettini ieri è proseguito quando l’Italia si è presentata in sala stampa con la Coppa Davis davanti. Jannik era visibilmente stanco, stava rispondendo alle ultime domande di una stagione interminabile. Accanto a lui c’era Capitan Volandri e poi Berrettini, che in un paio di occasioni lo ha messo in mezzo, con un’aria protettiva da fratello maggiore.