Panatta provoca su Sinner dopo il trionfo in Davis: "Se continua così..."

La provocazione di Panatta

"Se Sinner continua così, bisognerà dare l’handicap agli avversari", le parole di Panatta, che ha commentato il trionfo in Coppa Davis per la Rai. Il riferimento è a quanto accade nel tennis giovanile, dove il maestro è solito dare dei vantaggi ai suoi allievi, a seconda della differenza di livello: in ogni game, quindi, il più debole parte da 15-0 o 30-0 e, in alcuni casi, anche dal 40-0. La provocazione di Panatta, protagonista del trionfo azzurro nella Davis del 1976, è nata all'inizio del secondo match della finale, quello tra Sinner e Tallon Griekspoor, vinto dall'azzurro per 7-6, 6-2: "Se l’olandese partisse 15-0 in tutti i game, come finirebbe la partita?", le parole di Panatta durante il commento dell'incontro.