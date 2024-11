Sinner ora si rilassa in vacanza, ma niente tennis: il coach svela tutto

Tempo di vacanze, ma senza rilassarsi troppo. Jannik Sinner ha chiuso un 2024 incredibile con la conquista della Coppa Davis a Malaga. Un anno, quello dell'altoatesino, che gli ha permesso di salire in vetta alla classifica Atp, conquistare i primi due Slam della carriera e portare a casa le Finals, per poi concludere il tutto con il successo della sua Italia. Anche nel primo giorno 'off' dell'altoatesino, però, non è mancato un po' di sport.