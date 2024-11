Anna Kalinskaya e l'ultimo gesto che conferma la rottura con Sinner

Mentre Jannik Sinner si gode l'ultima vittoria, quella della Coppa Davis, Anna Kalinskaya è a Miami. Qui ne ha approfittato per fare tappa nel salone di bellezza di Dafne Evangelista, hair stylist e stilista brasiliana molto apprezzata dalle attrici di Hollyood e dalle cantanti internazionali. La tennista russa ha fatto un restyling ai suoi capelli, tra taglio e colore. Un gesto più che eloquente: è risaputo infatti che le donne cambiano look quando lasciano il partner. E molto probabilmente lo stesso ha fatto anche Anna, da settimane lontana da Sinner. I due non hanno mai smentito i gossip, alimentando così ancora di più il chiacchiericcio.

Perché Sinner e Anna Kalinskaya si sarebbero lasciati

A quasi un anno dal primo appuntamento, è scoppiata la crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Lei non ha assistito alle ultime partite del campione altoatesino e ha smesso anche di seguirlo su Instagram (mentre lui figura ancora tra i follower di Anna). La Kalinskaya ha addirittura messo like al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza. Inoltre sembra pure che Anna si senta sempre messa in secondo piano rispetto allo sport e che non avrebbe gradito alcune affermazioni di lui.