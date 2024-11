Doping, il Tas fissa le date delle udienze: non c'è il caso Sinner

Si attendevano sviluppi dopo la notizia di qualche giorno fa, a poche ore dal trionfo dell'Italia in Coppa Davis , riguardante la deposizione da parte della WADA della sua memoria di appello e della nomina del giudice per il processo che vede coinvolto Jannik Sinner sul caso doping . Il numero uno al mondo attende di conoscere il suo destino dopo che la WADA ha chiesto una squalifica da uno a due anni in seguito al ricorso presentato al TAS di Losanna contro l’assoluzione giudicata in primo grado dal Tribunale Indipendente dell’ ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Il TAS fissa le prossime udienze: il caso Sinner non c'è

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha pubblicato il calendario delle prossime udienze, fino all'11 febbraio. Non compare però al momento quella che riguarda il numero uno al mondo, per cui non è ancora stata fissata una data. Si attende ancora la deposizione delle memorie di appello da parte del team legale di Sinner e solo a quel punto si formerà il collegio giudicante, come da regolamento composto da tre membri: uno scelto dall'accusa, uno dalla difesa e il terzo, con funzione di presidente, nominato dagli altri due o dal TAS se i due non dovessero raggiungere un accordo.