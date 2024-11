Pietrangeli: "Geloso di Sinner? Sarei matto. In Davis mi hanno mandato a quel paese..."

Nicola Pietrangeli è tornato a parlare della Coppa Davis, appena vinta dalla squadra di Volandri, e la stagione da record del numero 1 azzurro e del mondo Jannik Sinner. Nel corso dell'intervista rilasciata al programma 'Aspettando la volta buona' su Rai 1, l'ex tennista romano ha elogiato il capitano dell'Italia e svelato un retroscena sulla sua ex squadra del 1976:"Lasciamolo ancora un po' Volandri, ha una bella squadra: Sinner è imbattibile, gli devi sparare. Quella italiana è una bellissima squadra, sono molto amici tra di loro che è importantissimo. Noi eravamo amici in partenza, all’arrivo no. L’anno successivo alla coppa non gli altri non sentivano più la stessa cosa per me. Sono stato mandato a quel paese in due secondi ed è finita così la mia storia di capitano". Negli scorsi giorni, Pietrangeli aveva detto che Sinner non lo potrà mai superare e si è spiegato meglio: "Ho detto che Sinner avrà bisogno di 2 o anche 3 vite per superarmi perché tutti i miei record non si possono battere. Ce ne è uno imbattibile, che sono le partite giocate in Coppa Davis: Sinner 17 e io 164. Non è un fatto di bravura, ma questo è un record italiano e mondiale e, dato che è cambiato il regolamento, ci vogliono vent’anni per superarlo.”