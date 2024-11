"C'è una cosa che Anna Kalinskaya non sopportava": il motivo della rottura con Sinner

Continuano a rincorrersi le voci sulla fine del rapporto tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, che sembra ormai cosa fatta. Una prima aria di crisi si era già avvertita durante le Nitto Atp Finals vinte dal numero uno al mondo a Torino, mentre la tennista russa stava passando la sua off-season prima a Mosca e poi in vacanza a Miami, come testimoniato anche dalle varie immagini pubblicate sui suoi social. Sugli spalti dell'Inalpi Arena era anzi stata avvistata l'ex fidanzata di Sinner, Maria Braccini. Anche in occasione del trionfo in Coppa Davis a Malaga, nessuna traccia di Kalinskaya, che nel frattempo ha continuato a mandare attraverso i social frecciatine che sembrerebbero rivolte proprio al campione azzurro.