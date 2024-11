Sinner e il ricorso Wada, c’è un’importante novità sulla data dell’udienza al Tas

Una cosa la sappiamo: non sarà prima dell'11 febbraio. Il Tas di Losanna ha pubblicato sul suo sito internet la lista ufficiale delle prossime udienze fino all'11 febbraio, e tra queste non c'è quella che riguarda Sinner. Di sicuro Jannik potrà concentrarsi sull'Australian Open a gennaio, uno Slam da difendere. La Wada, come noto, ha fatto ricorso contro il verdetto dell'Itia che, dopo essersi affidato a un tribunale indipendente, aveva assolto Sinner da tutte le accuse sul caso doping Clostebol per "nessuna colpa o negligenza".

Ecco l'elenco dei processi pubblicato dal Tas

27.11.24

CAS 2024/A/10644 Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e SSP Reyer Venezia Mestre SRL contro FIBA



??29.11.24

TAS 2024/A/10386 Etoile Filante de Garoua et consorts c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)



04.12.24

TAS 2024/A/10496 Jesús Alberto Dueñas Manzo c. FC Juárez



TAS 2024/A/10497 FC Juárez c. Jesús Alberto Dueñas Manzo e Federación Mexicana de Fútbol



05.12.24

CAS 2023/A/9961 Alexis Musialek contro International Tennis Integrity Agency (ITIA)

CAS 2024/A/10736 Beijing Guoan Football Club contro Marko Dabro

CAS 2024/A/10480 Amar Kov?i? contro NK Trnje Zagabria





06.12.24

CAS 2024/A/10515 Rizespor AS contro Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

TAS 2024/A/10728 Marcos Ignacio Ambriz Espinosa c. Deportivo Toluça FC

TAS 2024/A/10729 Luis Fernando Martinez Lizalde c. Deportivo Toluça FC

TAS 2024/A/10731 Miguel Ángel Martínez c. Deportivo Toluca FC



09.12.24

CAS 2023/A/9960 Sporting Clube de Portugal contro FC Internazionale Milano SpA



10.12.24

CAS 2024/A/10607 Al Hilal Club contro Lamin Jarjou & Grenoble Foot 38

CAS 2024/A/10701 Bassam Adeel Jaleel contro FIFA



17.12.24

CAS 2024/A/10532 FIS contro Franz Steinle



18.12.24

CAS 2024/A/10522 Montpellier Hérault Sport Club SAS contro Betriebsgesellschaft FCZ AG (FC Zurigo) e Fédération Internationale de Football Association (FIFA) TAS 2024/A/10719 Federación Boliviana de Fútbol contro Gustavo Adolfo Costas

TAS 2024/A/10720 Federación Boliviana de Fútbol contro Omar Heber Pouso Osores

TAS 2024/A/10721 Federación Boliviana de

Fútbol contro Marcelo Ariel Salgueiro CAS 2024/A/10709 Federcalcio bulgara contro Mladen Krastajic

CAS 2024/A/10710 Unione calcistica bulgara contro Stefan Jankovic

CAS 2024/A/10711 Unione calcistica bulgara contro Nemanja Milincic



19.12.24

CAS 2024/A/10454 Granada Club de Fútbol SAD contro Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e Leader Foot Academie



10.02.25

CAS 2024/A/10712 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association c. FIFA, Lierse Kempenzonen & Roma SPA

CAS 2024/A/10713 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association contro FIFA, Lierse Kempenzonen & KVRS Waasland-SK Beveren



25.02.11

CAS 2024/A/10707 Qatar Sports Club contro José Luis Mendes de Andrade