Il caso Sinner e l’ammissione della Wada: “Quantità infinitesimali? Parliamone”

"Apriremo un tavolo di lavoro". Con queste parole Oliver Niggli, direttore della Wada, l'agenzia nazionale anti-doping, ipotizza la possibilità di non sanzionare gli atleti risultati positivi ai controlli, ma con concentrazioni minime di sostanze proibite. Una decisione resasi necessaria dopo il caso Sinner e la squalifica inflitta a Iga Swiatek, fermata per un mese dopo la positività alla trimetazidina, riscontrata in una concentrazione di 50 picogrammi per millilitro: meno di un milliardesimo di grammo.