Sinner, l'attacco di Nastase sorprende tutti: "Fosse nato in Romania..."

ROMA - Ilie Nastase attacca Jannik Sinner sul caso Clostebol: dopo averlo elogiato alle Atp Finals di Torino, l'ex numero uno al mondo si scaglia pesantemente contro l'altoatesino. Intervistato dal portale 'Golazo' subito dopo l’annuncio della squalifica di un mese di Iga Swiatek, risultata positiva a un controllo antidoping, la leggenda del tennis rumeno ha commentato stizzito la vicenda: “Le hanno dato solo un mese perché viene dalla Polonia. Non si staccano dalla testa, non sono cretini come noi. Questa è la differenza”. Nastase ha inevitabilmente dato il suo giudizio in merito alla presunta disparità di trattamento con Simona Halep, tema caldissimo in Romania e non solo: "Noi siamo il terzo mondo, la Polonia invece è nel mondo buono, ecco perché ha avuto solo un mese. È brutto. Halep ha impiegato due anni in prima istanza, Swiatek soltanto un mese".