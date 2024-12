Caso Sinner, la previsione dell’avvocato spaventa: “Il verdetto sul doping sarà ribaltato…”

Bisognerà attendere ancora diversi mesi per conoscere il verdetto del Tas sul caso Clostebol che vede protagonista Jannik Sinner. L'udienza in questione, infatti, non è inserita nel calendario pubblicato dal tribunale e aggiornato fino all'11 febbraio. C'è chi, però, ha già un'idea su come potrebbe evolversi la situazione: "La mia opinione è che il verdetto sulla 'non negligenza' sarà ribaltato, con la conseguente imposizione di una sanzione". A parlare è Tim Fuller, avvocato australiano che aveva difeso la nuotatrice Shayna Jack in un caso di doping.