Sinner a Miami da Anna Kalinskaya? Lei avvistata con un altro: cosa è successo

Nuovi gossip sulla relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Nelle ultime ore il tennista sarebbe stato avvistato a Miami, dove sarebbe volato per qualche giorno di relax prima di riprendere gli impegni sportivi. Ma lì c'è anche Anna, arrivata le scorse settimane insieme ad alcune amiche. Pare che tra i due ci sia stato un incontro segreto: pace fatta o rottura definitiva? Chissà...Quel che è certo è che il campione altoatesino, che si gode il suo meritato riposo, non ha condiviso alcun messaggio d'auguri sui social per Anna, il cui compleanno è stato lo scorso 2 dicembre.