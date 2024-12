Mark Petchey difende Sinner sul caso doping: "Kyrgios deve darci un taglio"

In attesa della sentenza del TAS di Losanna dopo il ricorso presentato dalla WADA, per cui bisognerà ancora attendere diversi mesi, il caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner continua a tenere banco tra opinionisti ed ex giocatori. Tra questi, c'è anche l'ex tennista inglese Mark Petchey, già numero 80 del mondo e già allenatore di Andy Murray, che in una recente intervista ha voluto prendere le difese del numero uno al mondo riguardo i commenti poco eleganti di Nick Kyrgios, che non ha mai perso l'occasione di mandare frecciatine nei confronti del campione azzurro.