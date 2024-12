Sinner, gli Slam e il caso doping: la previsione dell'ex campionessa di tennis

ROMA - "Non conosco tutte le sfumature, non ho approfondito i documenti. Se gioca, allora è tutto giusto". Questo il giudizio di Dinara Safina sul caso doping cha ha coinvolto Jannik Sinner , ora in attesa della sentenza del Tas dopo ricorso della Wada contro la sua assoluzione da parte dell'Itia.

Safina e l'incontro con Sinner a Torino

Intervistata dai connazionali di 'Championat', la 38enne ex tennista russa in passato numero uno al mondo (come riuscito nel maschile al fratello maggiore Marar Safin, oggi 44enne) ha parlato così del numero uno del mondo, che ha incontrato a Torino in occasione delle ultime Atp Finals vinte proprio dall'azzurro: "Sinner è chiuso, ma molto corretto e risponde bene. Immagino che Yannick sia stanco, perché ha un numero enorme di obblighi contrattuali".

Le parole di Safina sul tennis di Sinner

E sul gioco mostrato da Jannik nella stagione appena conclusa questo è il giudizio di Safina: "È stato importante partire con una vittoria in Australia. Se non avesse vinto, non avrebbe ricevuto una tale iniezione di fiducia, perché Medvedev era molto vicino alla vittoria lì. Ora Sinner è il leader e sta giocando incredibilmente, molto interessante da guardare. È anche difficile per me dire cosa debba aggiungere al suo tennis, sta facendo molto bene".

Le previsioni della russa sugli Slam del 2025

Queste invece le previsioni dell'ex tennista russa sugli Slam del 2025: "In Australia vittoria per Sinner e Sabalenka. Roland Garros? Zverev e Muchova. Penso che Swiatek non vincerà l'anno prossimo sulla terra battuta. A Wimbledon invece Alcaraz o Medvedev per gli uomini, Rybakina per le ragazze. US Open? Medvedev o Rublev e tra le donne - ha chiosato Safina - ancora Sabalenka".