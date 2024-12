Sinner e il gesto d'amore per Anna Kalinskaya: cosa ha fatto a Miami

Non è ancora finita del tutto la storia d'amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I diretti interessati non hanno mai confermato - ma neppure smentito - i gossip circa una loro presunta rottura. Qualcosa però è successo visto che nell'ultimo periodo si sono mostrati più distanti che mai. Ora ci sarebbe stato un riavvicinamento: il campione altoatesino avrebbe capito di non voler perdere la tennista russa. E così in occasione del compleanno di Anna, che lo scorso 2 dicembre ha compiuto 26 anni, ha lasciato l'Italia.