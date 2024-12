Alcaraz e la minaccia a Sinner: "Ho un piano per gli Australian Open"

Carlos Alcaraz è già proiettato al 2025. A un mese dall'inizio della nuova stagione tennistica, con gli Australian Open come primo grande evento, il tennista spagnolo ha parlato così dello Slam di Melbourne: "Sono sicuro che prima o poiriuscirò a vincere anche gli Australian Open, e chissà che questa cosa non possa succederegià quest’anno - le sue parole durante un incontro con i media a New York, dove lo spagnolo è volato per un evento al Madison Square Garden -. Riuscire a vincere tutti equattro i tornei dello slamper me è un obiettivo davvero molto importante e spero di poterci riuscire presto. Detto ciò, so bene che servirà essere al massimo della forma, perché ci sono tanti giocatori che hanno alzato il loro livello di gioco. Penso a Zverev, oltre che a Sinner, avversari contro i quali bisognerà spingersi oltre i propri limiti". C'è Jannik Sinner, quindi, come primo grande rivale per l'argento olimpico a Parigi.