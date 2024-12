Shapovalov, il commento su Sinner e gli haters: “Gli italiani mi insultano”

Shapovalov su Sinner e i tifosi italiani: il retroscena

Il tennista canadese si era espresso duramente sul caso doping ("I giocatori non vengono trattati allo stesso modo, in ogni caso lo gestiscono in modo diverso"), finendo nel mirino dei tifosi italiani sui social. Sulla questione Shapolavov ha detto: "Mi sento come se sui social non possa esprimere opinioni senza che le persone si scaglino contro di me. Sembra che le persone semplicemente odino tutto e si scaglino contro tutti. Questa cosa mi è successa con i fan italiani quando ho fatto un commento sul caso Sinner. Non ho nulla contro Jannik, io intendevo che il giudizio dovrebbe essere lo stesso per tutti i giocatori. Ma a tanti tifosi italiani piace considerarmi come un matto".