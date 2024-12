Sinner e Anna Kalinskaya, la foto romantica che cambia tutto

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya di nuovo al centro del gossip. Di recente si è vociferato di un riavvicinamento tra i due dopo una profonda crisi che ha fatto chiacchierare parecchio. Ora l'ultima foto condivisa dalla tennista russa sui social sembra confermare il ritorno di fiamma. Anna ha postato un'immagine in cui è ad una cena romantica a Miami, a lume di candela, probabilmente per il suo compleanno avvenuto lo scorso 2 dicembre. "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno", ha scritto, aggiungendo un cuoricino. Nessun accenno a Sinner ma a quanto pare il campione era dall'altra parte del tavolo, visto che è stato avvistato a Miami proprio negli stessi giorni. Una breve fuga d'amore prima di tornare agli impegni sportivi.