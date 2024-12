Sinner rifiuta Sanremo, Bertolucci non le manda a dire: "E tanto basta..."

Anche quest'anno Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo. In occasione dei SuperTennis Awards 2024, il numero uno al mondo ha confermato la sua decisione di rifiutare l'invito alla kermesse risponendo così alla domanda posta a riguardo da Piero Chiambretti: "No, non ci vado, perché ho di meglio da fare". Un'affermazione che ha scatenato qualche polemica, quella del campione altoatesino, che anche ad inizio 2024, dopo aver vinto gli Australian Open, decise di declinare l'invito del direttore artistico Amadeus rifiutando di presentarsi sul palco dell'Ariston.