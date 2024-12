Sinner ad Abu Dhabi per la Ferrari e l’ultimo Gp di F1: poi tocca a lui a Dubai

Ancora qualche giorno di svago per Jannik Sinner prima di tuffarsi nel 2025. Il numero uno si è infatti recato ad Abu Dhabi per assistere all'ultimo Gran Premio stagionale di Formula 1, dove la Ferrari proverà a compiere l'impresa per portare a casa il titolo costruttori. La passione del campione azzurro per le quattro ruote e per la scuderia del Cavallino non è una novità. Un anno fa, infatti, Sinner era stato ospite a Maranello, quartiere generale della Rossa. Lì aveva raccontato di come fossero stati suo nonno e suo padre a trasmettergli l'amore per la F1.