Sinner e la giacca firmata che fa impazzire i social: qual è il brand e quanto costa

Jannik Sinner non passa mai inosservato. Il tennista azzurro, numero uno al mondo e fresco vincitore delle Atp Nitto Finals e della Coppa Davis, è presente ad Abu Dhabi, per tifare Ferrari nell'ultimo Gran Premio della stagione. Un momento di svago, anche come ambasciatore della Formula 1, prima di iniziare gli allenamenti a Dubai, in vista della prossima stagione.