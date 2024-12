Sinner, ufficiale: centrato un altro traguardo nel 2024. Ecco la sua reazione

Un riconoscimento importante per incorniciare una stagione da record: Jannik Sinner è il giocatore preferito dai fan per gli Atp Awards 2024 . Il numero uno al mondo si aggiudica il premio grazie al voto degli appassionati. "Voglio ringraziare tutti i tifosi che da tutto il mondo hanno votato per me - ha dichiarato Sinner al sito dell'Atp -. È un premio che significa molto per me perché sono voti che mi avete assegnato voi, e voi siete il motivo per cui amo il tennis. Il vostro sostegno è stato incredibile durante tutto l'arco della stagione".

Sinner, una stagione da record

Nel corso del 2024 Sinner ha conquistato otto titoli, tra cui due Grand Slam tra Australian Open e US Open e ha vinto a Torino le Nitto ATP Finals, diventando il primo italiano nella storia a chiudere l'anno al numero uno del mondo. 73 vittorie e 6 sole sconfitte, inoltre, è il bilancio di Sinner dopo un avvio di stagione nel quale aveva messo in fila ben 16 vittorie consecutive e 3 Masters 1000. Un'annata conclusa poi con il successo in Coppa Davis da assoluto protagonista. Per Sinner si tratta del terzo Atp Award vinto in carriera dopo quello nel 2019 come rivelazione della stagione (Newcomer of the Year) e quello dell'anno scorso come "Most Improved Player".