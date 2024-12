Kyrgios ossessionato, nuovo attacco a Sinner: "Almeno due anni..."

Non accena a fermarsi la crociata personale di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner. Il tennista australiano, che si prepara a tornare in campo dopo un lungo periodo di inattività, è stato tra i più critici contro il numero uno al mondo per il caso doping sulla positività al Clostebol. Gli attacchi e le frecciatine sono aumentate sempre di più, arrivando anche al coach di Jannik, Darren Cahill, e diventando ormai quasi quotidiane.