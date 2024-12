Sinner, tutti i segreti di Dubai: dall'hotel al campo all'incontro con gli italiani

Con l'arrivo a Dubai di Darren Cahill, che inizialmente non era stato annunciato, si è completato il team di Jannik Sinner che sta lavorando con il numero uno del mondo a Dubai. Sinner ha scelto il caldo - non afoso però in questo periodo - degli Emirati per allenarsi e ha cercato di scegliere strutture non troppo distanti tra loro con tutti i vantaggi del caso. L'obiettivo è quello di allenarsi, allenarsi e allenarsi, possibilmente con un po' di privacy. Ma Jannik sa bene che ormai è un personaggio di fama mondiale e quindi già ieri sono comparsi i primi video dei suoi allenamenti. A postarli l'ex tennista Mara Santangelo che con un gruppo di italiani, tra cui la ballerina Samanta Togni, ha avuto il privilegio di assistere alla prima seduta di Sinner sotto al sole. Non solo: Jannik, visti i tanti bambini che si erano radunati a bordocampo per vederlo, a fine seduta ha fatto foto e firmato autografi e a chi gli ha chiesto come stesse ha risposto con un semplice: "Tutto ok, grazie".