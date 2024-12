Sinner e Anna Kalinskaya di nuovo insieme: "Ecco quando si vedranno". Ma lei...

Un finale di 2024 dedicato agli affetti e alla famiglia per Jannik Sinner dopo una stagione trionfale e chiusa da numero uno del mondo, in cui ha conquistato due Slam (Australian Open e Us Open) e vinto anche le Atp Finals e la seconda Coppa Davis di fila con l'Italia. Così come aveva dichiarato dopo la vittoria dell'ultima Davis: "Sicuramente vado a casa per Natale, perché è il giorno in cui mi fa piacere avere le persone che amo. Non mi importa tanto del compleanno, la pasqua e quelle robe lì, ma Natale è speciale. Da piccolo vedevo poco i miei genitori, quindi una serata solo in famiglia mi fa solo che piacere, soprattutto ora". Ma tra gli affetti ci sarebbe anche Anna Kalinskaya...