Doping Sinner, le nettissime parole della Wada: "Atleti e team sono responsabili"

Mentre Jannik Sinner continua ad allenarsi a Dubai sotto l'occhio attento dei tifosi di mezzo mondo, che fanno una cronaca quasi in tempo reale delle sue sedute, delle cene, dei look e dei rientri in hotel, negli Stati Uniti tiene ancora banco il caso doping. In particolare i principali media americani - il New York Times nelle scorse settimane, adesso i principali siti specializzati di tennis - si chiedono come mai, mentre stanno cambiando le regole del doping, il numero uno al mondo di tennis rischi una squalifica per una "disattenzione non sua. È evidente che si tratta di un caso politico". E, ancora: "Sinner rischia di subire una pesante sanzione che danneggerebbe la sua immagine, nonostante abbia dimostrato che si è trattato di una contaminazione involontaria".