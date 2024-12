Caso doping, le parole della Wada che spaventano Sinner

La Wada su Sinner: "C'è una responsabilità"

Il numero uno della Wada si è detto convinto che esistano delle responsabilità che un atleta deve rispettare anche nei confronti del proprio team. "Non ci sarà nulla entro la fine dell'anno. Nella decisione si è ritenuto che non vi fosse alcuna colpa di Sinner. La nostra posizione è che esiste ancora una responsabilità dell'atleta nei confronti di coloro che lo circondano. Quindi è questo punto giuridico che sarà discusso al TAS. Non contestiamo il fatto che possa essersi trattata di contaminazione ma riteniamo che l'applicazione delle norme non corrisponda alla giurisprudenza" , ha ribadito Niggli.

Niggli e la "preoccupazione per la reputazione degli atleti"

Il direttore generale della Wada ha poi ribadito che la sua prima preoccupazione è legata alla "protezione degli atleti. Personalmente trovo che la tutela della reputazione di un atleta debba essere la nostra prima preoccupazione. Viviamo in un mondo in cui i social sono quello che sono e fanno sì che una reputazione possa andare in fumo in brevissimo tempo", ha concluso all'agenzia stampa AFP.