"Sinner e Anna Kalinskaya si sono sposati", ma la verità è un'altra

È tornato il sereno tra Jannik Sinner e Anna Kalinaskya. Superato un autunno burrascoso nel quale si erano rincorse le voci di una possibile crisi tra il numero uno al mondo e la tennista russa, che aveva scelto di godersi le sue vacanze mentre l'azzurro conquistava a Torino le Nitto Atp Finals e a Malaga la Coppa Davis, adesso è tutto tornato come prima. Nei giorni scorsi Jannik è volato a Miami in occasione del 26° compleanno di Kalinskaya e un nuovo incontro potrebbe esserci in occasione del Capodanno, quando Sinner tornerà a casa dalla preparazione di Dubai per passare il Natale in famiglia prima di ripartire alla volta dell'Australia un vista dell'inizio della prossima stagione.