Kyrgios, l'ossessione Sinner e i dubbi di Einstein

Quel gentiluomo per mancanza di prove a nome Nick Kyrgios continua a insultare Jannik Sinner che, non filandolo di striscio, ne acuisce lo stato di frustrazione. Vale per Kyrgios ciò che l’immortale Oscar Wilde ha scritto a proposito dell’invidia: ‘È quel sentimento che nasce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti’. L’australiano si augura di incontrare il Numero Uno del mondo a Melbourne. Con la consueta tracotanza ha affermato: "Scaglierei tutto il pubblico contro di lui". Sempre che non sia il pubblico dell’Australian Open a scagliarsi contro Kyrgios che al Nothing Major Podcast ha passato il limite della decenza: "Mi sento di avere il fuoco dentro, ho qualcosa di speciale. Una parte di me pensa solo a quando tornerò a giocare. Avrò pressione, perché sento che tutti stanno aspettando quel momento. Onestamente, voglio solo scendere in campo e giocare contro Sinner, è da un po' di tempo che ci penso. Non avrei alcun rispetto per Sinner. Se ci affrontassimo agli Australian Open, farei in modo che ogni singola persona del pubblico si scagli contro di lui. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta. Il rispetto per Jannik? Lo butterei fuori dalla finestra, farei qualsiasi cosa per batterlo".