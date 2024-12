Anna Kalinskaya senza Sinner, spunta una sfida a sorpresa: "La fine..."

Anna Kalinskaya si prepara in vista della nuova stagione. La tennista russa si sta allenando con il suo preparatore atletico, Santi Dimperio , con l'obiettivo di dimenticare un 2024 a dir poco deludente, tanto sul campo quanto fuori con la fine della relazione d'amore con Jannik Sinner .

Kalinskaya vince la sfida a sorpresa con il preparatore atletico

Santi Dimperio ha infatti pubblicato un video su Instagram che lo ritrae intento a sfidare Anna in una corsa con la corda. "Non sono riuscito a staccarla. Anita ha vinto", il commento con l'emoji di un viso spaventato. Lo stesso Dimperio poi, con una discreta dose di ironia, ha aggiunto: "La corda comunque era troppo stretta per i miei gusti" con tanto di tag alla Kalinskaya che ha ripostato il video sulle sue storie Instagram, commentando con un eloquente "la fine" e l'emoji di una risata la sfida vinta con Santi.