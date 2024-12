Sinner, Kyrgios sta violando il regolamento? La lettera dei tifosi all'Atp e il codice di condotta

Kyrgios sta esagerando. Sinner continua a non rispondere alle provocazioni senza senso dell’australiano, mostrando la sua classe indiscussa anche fuori dal campo. I suoi fans però non ne possono più e hanno deciso di scendere in campo al fianco del numero uno al mondo. Anche perché Kyrgios continua ad alzare l’asticella sempre di più e il limite è stato superato. Addirittura ha promesso di fare di tutto per creare un clima infernale e aizzare il pubblico contro Sinner se dovesse affrontarlo agli Australian Open. Una minaccia che ha creato un terremoto sui social e che alcuni non hanno proprio digerito. Così un gruppo di tifosi ha deciso di rivolgersi all’Atp con una lettera in cui si chiede di prendere provvedimenti contro Kyrgios.

La lettera dei tifosi all'Atp

“Con questo appello, un gruppo di sportivi che ama e segue il tennis chiede all’Atp di prendere posizione in maniera formale e sostanziale riguardo ai continui attacchi, alla diffamazione e ai messaggi d’odio di Nick Kyrgios nei confronti dei suoi colleghi. Il ruolo dello sport e di quello che lo rappresentano, è di rispettare i valori fondanti di rispetto e realtà. Nessuno ha il diritto di privare lo sport di queste pietre miliari che lo definiscono, e dalle quali le persone sono ispirate per un mondo migliore e a cui i giovani possono guardare come modelli di vita. Siamo costernati e preoccupati dalla malvagie espressioni di Nick Kyrgios, anche in memoria degli atti violanti avvenuti per mano di fanatici fomentati dall’odio. Questo tipo di condotta non è tollerata in un circuito che protegge i giocatori da queste forme di abuso come espressamente dichiarato nel regolamento dell’ATP”.